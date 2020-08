Mann fuhr in Bonn auf Polizisten zu : Polizist: „Ich habe schon geglaubt, das war’s jetzt“

Bonn Im Bonner Mordversuch-Prozess hat am Montag ein 29-jähriger Polizeibeamter als Zeuge ausgesagt. Er hatte sich bei einer Kontrolle in Bonn mit einem Sprung vor einem Auto retten müssen. Noch heute leidet er unter den Folgen.

„Das Auto beschleunigte sofort. Der Motor heulte auf, die Reifen quietschten. Als ich dann die Scheinwerfer auf mich zukommen sah, dachte ich schon, das endet böse.“ Im Bonner Schwurgerichtsprozess gegen einen 24-jährigen Angeklagten, der sich wegen versuchten Mordes verantworten muss , erinnerte sich am Montag der 29-jährige Polizeibeamte als Zeuge an die lebensbedrohliche Szene.

Zum Vorgang: Der City-Fußstreife war am Abend des 9. November 2019 ein alter Audi A 6 mit verschiedenen Felgen an der roten Ampel Thomas-Mann-Straße aufgefallen. Der Fahrer schien nervös, ließ sich vor und zurückrollen, als könnte er den Start nicht abwarten. Also entschloss sich der Polizist zu einer Verkehrskontrolle: „Ich bin auf die Fahrbahn getreten, habe mit der Taschenlampe auf die Schutzweste mit dem reflektierenden Schriftzug Polizei gezeigt - und ein Zeichen gegeben, dass der Audi-Fahrer in eine Haltebucht einfahren soll. Aber der Mann gab Gas. Es war schnell klar, dass er niemals stoppen würde.“

Was dann in der Rabinstraße geschah, konnte der Beamte nicht ohne heftige Emotionen erzählen. Immer wieder wurde der Familienvater von Krämpfen geschüttelt, die Stimme versagte, auch verbarg er minutenlang sein Gesicht. „Der Autofahrer schien ganz bewusst auf mich zuzusteuern. Jeder meiner Ausweichbewegungen steuerte er nach.“ Wegen einer Baustelle konnte der Polizist nicht mehr weiter ausweichen. „Ich habe schon geglaubt, das war’s jetzt – und nur noch an meine Kinder gedacht.“ Dann habe er instinktiv reagiert, sei mit einem Riesensatz an den Bauzaun gesprungen und habe sich mit beiden Händen an die schwankenden Bretter geklammert. „Dann spürte ich nur noch einen Luftzug von dem vorbeirasenden Auto – und sah es in Richtung Norden verschwinden.“