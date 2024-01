Unterführung zum Kaiserplatz Versuchter Raubüberfall in der Nähe der Poppelsdorfer Allee

Kurz vor der Fußgängerunterführung in Richtung Kaiserplatz versuchte der Mann plötzlich, ihm von hinten eine Einkaufstüte zu entreißen, in der sich ein neuer Apple-Kopfhörer befand. Der 52-Jährige hielt die Tasche fest und rief nach Hilfe, woraufhin der Unbekannte in Richtung Poppelsdorfer Allee davonlief.