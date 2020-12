Haftbefehl lag vor : Polizei nimmt Mann am Bonner Verteilerkreis fest

Symbolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Am Potsdamer Platz in Bonn hat es am späten Donnerstagnachmittag eine Festnahme gegeben. Ein Mann, der mit einem Fahrzeug aus Richtung Köln kam, wurde am Verteilerkreis festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.



Am Potsdamer Platz in Bonn ist am späten Donnerstagnachmittag ein Mann festgenommen worden. Wie die Polizei am frühen Abend mitteilte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Demnach war der Mann mit einem Auto aus Richtung Köln kommend in den Verteilerkreis gefahren, dort von mehreren Fahrzeugen der Polizei umstellt und schließlich festgenommen worden. Wie es von der Polizei hieß, kommt der Mann aus dem Raum Köln/Bonn und hatte gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen.

Der Bereich um den Potsdamer Platz wurde gegen 17.15 Uhr kurzzeitig von der Polizei gesperrt.

