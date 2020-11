Kostenpflichtiger Inhalt: Pro zum Neubau am Melbbad : Vertretbares Projekt

Pro Philipp Königs ist für ein Nein beim Bürgerentscheid, weil die Stadt nur an wenigen Stellen schnell Wohnraum schaffen kann. Foto: grafik

Der Name der Bürgerinitiative „Rettet das Melbbad“ mag manchen in die Irre führen. Er suggeriert, dass nach einer Wohnbebauung am Rande des beliebten Freibads die Damen und Herren in ihren schönen Sommerkleidern in der Warteschlange ebenso verschwinden könnten wie das fröhliche Kinderlachen der Planschenden.