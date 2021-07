Nach Messerstecherei in der Südstadt : Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach Messerstecherei in der Südstadt

Bonn Ein 43-Jähriger musste sich zunächst wegen versuchten Mordes vor dem Bonner Landgericht verantworten. Der Tat war ein Erpressungsversuch vorausgegangen.

Vor dem Bonner Schwurgericht ist am Donnerstagmittag ein 43-jähriger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Er hatte in den frühen Morgenstunden des 30. Januar in der Bonner Südstadt einen 37-Jährigen mit einem Messer niedergestochen. Der Tat war ein Erpressungsversuch des späteren Opfers vorausgegangen.