Polizeiliche Verfügung aufgehoben Verwaltungsgericht Köln erlaubt Bilder von PKK-Führer auf Bonner Demo

Wie der Sprecher des Verwaltungsgerichts, Michael Ott, erklärte, sei die PKK grundsätzlich verboten und die Abbildung Öcalans grundsätzlich ein vereinsrechtlich verbotenes Kennzeichen. In diesem Fall gelte jedoch eine Ausnahme. Demnach sei das Zeigen der Bilder zulässig, da die Demonstration in ihrer Stoßrichtung auf eine Kritik an der gesundheitlichen und humanitären Lage sowie den Haftbedingungen Öcalans abziele und sich nicht für die Sache der als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans stark mache. „Nach dem Erkenntnisstand des Eilverfahrens ist davon auszugehen, dass ein solcher Ausnahmefall hier vorliegt“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Kölner Verwaltungsgerichts.