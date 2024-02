Umstrittenes Treffen Verwirrung um Parteigründung der Werteunion in Bonn

Eigentlich sollen an diesem Samstagmorgen Mitglieder des rechtskonservativen Vereins „Werteunion“ mit dem früheren, 2018 geschassten Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen an der Spitze am Von-Sandt-Ufer in Bad Godesberg auf das Ausflugsschiff MS Godesia gehen, um dort – wie von Maaßen bereits im Januar angekündigt – eine neue Bundespartei rechts von CDU und CSU zu gründen. Doch nachdem die zuerst vom General-Anzeiger verbreitete Nachricht bundesweit für Schlagzeilen sorgte, hat der Verein offensichtlich am Freitagmittag seinen Plan geändert: Laut einem Facebook-Post des Vereins soll die Parteigründung „wegen der durch Indiskretionen außerhalb der Werteunion ausgelösten Presseberichte an dem zuvor besprochenen Ausweichort“ stattfinden. Wo das sein wird, blieb zunächst unklar.