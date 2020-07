Ruf nach mehr Kameras : Politiker fordern stärkere Videoüberwachung in Bonn

Der Bonner Landtagsabgeordnete Christos Katzidis fordert - wie auf dem Foto in Duisburg zu sehen - mehr Videoüberwachung in Bonn. Foto: picture alliance / Roland Weihra/Roland Weihrauch

Bonn In vielen Städten ist eine Videoüberwachung bereits Standard. Geht es nach dem Landtagsabgeordneten Christos Katzidis, soll es auch in Bonn mehr Kameras geben. Der Bürger Bund Bonn fordert unterdessen Bodycams für Ordnungskräfte.

Laut Katzidis sei Videobeobachtung an neuralgischen Punkten in großen internationalen Städten mittlerweile Standard. „Die Diskussionen um die Ausschreitungen am Brassertufer, aber auch die Unterführungen am Hauptbahnhof, der Kaiserbrunnen oder Bereiche in Bad Godesberg und Tannenbusch kämen nach meiner Überzeugung dafür in Frage.“