„aufgeblähter Verwaltungsapparat“ So reagieren die Ratsfraktionen auf den Stellenzuwachs im Bonner Stadtrat

Bonn leistet sich deutlich mehr eigenes Personal als die vergleichbaren NRW-Städte Bielefeld und Münster. Selbst wenn man die höhere Zahl städtischer Kindergärten in Bonn in diesem Vergleich zugunsten der Bundesstadt einrechnet, kommt Bielefeld mit 643 Vollzeitstellen weniger aus, um seine kommunalen Aufgaben zu erfüllen. In Münster sind es sogar 979 weniger.