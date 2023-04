Kommentar zu Rhein in Flammen Viel zu spät dran mit dem neuen Konzept für 2024

Es kann niemand etwas dagegen haben, Rhein in Flammen umweltfreundlicher zu machen. Auch die Organisation der Großveranstaltung aus einer Hand ist eine gute Idee, weil sie Zuständigkeiten und Finanzierung klarer macht. Nur sind Stadt Bonn und Tourismus & Congress GmbH damit ziemlich spät dran. Seit dem Aus für die Kölner Lichter im Oktober 2022 und der Ankündigung im selben Monat, Rhein in Flammen 2023 nur auf Bonn zu beschränken, war klar, dass ein neues Konzept her muss. Bis sich jetzt der erste Ausschuss mit der Ausschreibung befasst, sind fast sieben Monate ins Land gegangen.