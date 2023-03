Zwischen Hardtberg und Bonn-Nord Vielbefahrener Abschnitt der A565 in Bonn nachts gesperrt

In der Nacht von Donnerstag, 30. März, auf Freitag, 31. März, ist die A565 in Fahrtrichtung Siegburg zwischen der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord inklusive der im Streckenabschnitt liegenden Anschlussstellen voll gesperrt. In dieser Zeit repariert die Autobahn GmbH Schäden an der Fahrbahn. Die Sperrung beginnt um 20 Uhr und endet voraussichtlich um 5.30 Uhr.