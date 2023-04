Kommentar zur Raumnot an Gymnasien Viele Baustellen

Bleibt zu hoffen, dass man jetzt im Städtischen Gebäudemanagement vorausschauender plant und baut als damals. Nicht nur am EMA, sondern auch an den anderen Gymnasien, die ja schließlich allesamt von acht wieder auf neun Schuljahre ausgerichtet sind. Weil mit Einführung von G8 die meisten Schulen aufgrund des Wegfalls eines ganzen Jahrgangs die frei werdenden Räume überwiegend in Fachräume umgewandelt haben (die man verständlicherweise nicht mehr aufgeben will), müssen jetzt nahezu alle Gebäude erweitert werden. Schon jetzt platzen die meisten Gymnasien aus allen Nähten – nicht zuletzt deswegen. Schon jetzt weiß man mit Blick auf die stetig steigenden Anmeldungen für das erste Schuljahr an den Grundschulen, dass die Zahl vor allem der Gymnasialplätze in Bonn auf Dauer nicht ausreichen wird. Und sollte tatsächlich die Liebfrauenschule geschlossen werden, wie es derzeit das Erzbistum als Schulträger vorhat, dann fehlen mit einem Schlag bis zu 600 Plätze.