Schneetreiben in Bonn Viele Blechschäden, SWB stellt Busverkehr am Abend ein

Bonn · Gegen Mittag fiel am Mittwoch in Bonn der erste Schnee. Schwere Unfälle blieben bis zum Nachmittag aus. Bonnorange konzentrierte sich bei kontinuierlichem Niederschlag auf das Räumen der Hauptverkehrsstraßen. Die SWB stellten am Abend den Busverkehr ein.

17.01.2024 , 18:36 Uhr

Vorne kehren, hinten streuen: Ein Einkabiner räumt die Wege an der Feuerwache I frei. Foto: Benjamin Westhoff

Das angekündigte Schneetreiben hat in Bonn am Mittwochmittag eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt hatten Mitarbeiter von Bonnorange bereits die erste Schicht hinter sich gebracht, wie Unternehmenssprecher Jérôme Lefèvre sagte. Der Winterdienst setzt bei Vorhersagen von Schneefall und Glätte nämlich durchaus ein, bevor der erste Niederschlag fällt. „Die Brücken haben mit den Hauptverkehrsstraßen oberste Priorität“, erklärte Lefèvre. Da sie auch von unten dem kalten Wind ausgesetzt sind, sei es sinnvoll, dass sie vorab präpariert werden.