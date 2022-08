Bonner Viktoriabrücke : Viele missachten das Abbiegeverbot

Es ist kurz vor 7.30 Uhr. Über die Viktoriabrücke rollen die Autos gen Norden. Es sind deutlich weniger, als man es vor Corona vom Berufsverkehr noch gewohnt war. Homeoffice macht sich im Bonner Straßenverkehr offensichtlich nach wie vor spürbar bemerkbar. An der Ampel an der Ecke zur Bornheimer Straße bremst plötzlich ein Wagen ab, um dann mit quietschenden Reifen nach rechts in die Bornheimer Straße abzubiegen. Der Fahrer im Auto dahinter kann gerade noch rechtzeitig bremsen – beinahe wäre er aufgefahren. Der Mann hupt verärgert. Schließlich ist das Rechtsabbiegen an der Stelle verboten. Am Mittag postiert sich eine Polizeistreife an die Ecke. Nach nur zwei Grünphasen haben die Beamten bereits fünf Verkehrssünder, die verbotswidrig abgebogen waren, angehalten und zur Kasse gebeten. Darunter auch einen Motorradfahrer.

Zehn Euro kostet der Verstoß, sagt einer der Beamten. Und wie reagieren die Autofahrer auf den unfreiwilligen Stop? „Es ist immer dasselbe“, sagt ein Polizist und lacht. „Angeblich haben sie alle das Schild nicht gesehen“. Dabei weist ein großer Pappkamerad von ihm an der Ampel mit erhobenen Finger auf das Schild mit dem Geradeaus-Pfeil.

Die Kritik Einzelhandelsverband beklagt Wegfall der Abbiegespur Der Einzelhandelsverband (EHV) Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen hat in einer Presseerklärung die neue Verkehrsführung an der Viktoriabrücke scharf kritisert. „Erneut beweist die Stadt, dass sie Autofahrer, und dazu gehört auch Lieferverkehr sowie Fahrzeuge von Handwerksbetrieben, mit Schikanen und Zwangsmaßnahmen aus der Innenstadt heraushalten will“, schreibt EHV-Vorsitzender Jannis Vassiliou. Der Grund, es komme des Öfteren zu gefährlichen Situationen zwischen Autofahrern und Fahrradfahrern, erscheine ihm vorgeschoben. Solche Situationen entstünden vermehrt seit dem Wegfall der Rechtsabbiegespur für den Autoverkehr. „Das Rechtsabbiegen muss weiterhin erlaubt sein, zumindest bis die Bornheimer Straße in eine Einbahnstraße umgewandelt worden ist“, so Vassiliou weiter. Dies habe auch der Ursprungsplan der Stadt vorgesehen. Wichtig seien eine bessere Kooperation sowie ein erhöhtes Verständnis zwischen allen Verkehrsteilnehmern. „Die Stadt hat zur Aufgabe, zwischen den Verkehrsteilnehmern ausgleichend zu wirken.“lis

Ein Fußgänger, der am Mittag auf der gegenüberliegenden Seite das Geschehen um die Polizeikontrolle aufmerksam beobachtet, meint, viele Autofahrer müssten sich wohl erst an das Rechtsabbiegeverbot gewöhnen. „Das ist ja ziemlich kurzfristig umgesetzt worden“, sagt der Mann, der in der Adolfstraße wohnt und namentlich nicht in der Zeitung zitiert werden will. Dann zeigt er in Richtung Norden. „Gucken Sie mal, wo die Autos alle abbiegen, die in die Innenstadt wollen. Die fahren doch alle am Penny vorbei und bringen da die Leute in Gefahr, die einkaufen gehen.“ Der Mann meint damit die Straße Am Frankenbad, eine kleine Seitenstraße, die vom Hochstadenring abgeht. Von dort gelangen die Autofahrer nach rechts auf die Adolfstraße und dann auf die Bornheimer Straße. Ein deutlich kürzerer Weg, als die von der Verwaltung empfohlene Umfahrung weiter gen Wittelsbacher Ring über Kölnstraße oder Römerstraße.

Erst Freitag vor einer Woche hatte die Stadt Bonn die Verkehrsführung für den motorisierten Individualverkehr von der Viktoriabrücke kommend in Fahrtrichtung Wittelsbacher Ring geändert. Seither dürfen diese Fahrzeuge nicht mehr rechts in die Bornheimer Straße abbiegen. Darauf weist an der Ecke das Verkehrszeichen „Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus“ hin. Der Radverkehr dagegen darf weiterhin am Ende der Viktoriabrücke rechts abbiegen (der GA berichtete).

Hintergrund: Seit Wiedereröffnung der Viktoriabrücke mit neuen Radwegen in beide Richtungen war es in den vergangenen Wochen an der Ecke zur Bornheimer Straße in Richtung Innenstadt immer wieder zu kritischen Situationen zwischen den nach rechts abbiegenden Autofahrern und den geradeaus weiterfahrenden Radlern gekommen. Die Autofahrer konnten nämlich nur noch hinter der Ampel rechts abbiegen. Die Rechtsabbiegespur ist lediglich Radfahrern vorbehalten.

In einem Fall musste die Polizei sogar einen Unfall aufnehmen. „Wir haben am 23. Mai einen Unfall verzeichnet, bei dem ein Radfahrer, der über die Viktoriabrücke weiter geradeaus Richtung Norden fahren wollte, von einem rechtsabbiegenden Fahrzeug erfasst wurde“, bestätigt Polizeisprecher Michael Beyer dem GA auf Nachfrage. Der Radfahrer stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen den Autofahrer wird dem Polizeisprecher zufolge wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.

Polizei hat immer wieder brenzlige Situationen beobachtet

Da der Polizei auch danach immer wieder von brenzligen Situationen an der Kreuzung berichtet wurde, fasste die Unfallkommission, der die Polizei Bonn, die Bezirksregierung Köln, die Straßenverkehrsbehörde Bonn und die Straßenbaulastträger (städtisches Tiefbaumt und Straßen.NRW) angehören, nun den Beschluss, das Rechtsabbiegeverbot einzuführen. Diese neue Verkehrsführung an der Kreuzung hätte aufgrund des noch in diesem Jahr beginnenden Umbaus der Bornheimer Straße mit einer Einbahnregelung in Richtung stadtauswärts ohnehin angestanden, so die Stadt Bonn. Sie sei nun aus Sicherheitsgründen vorgezogen worden.

Das können viele Autofahrer nicht nachvollziehen, wie zahlreiche negative Kommentare zu dieser Änderung in den sozialen Netzwerken zeigen. Unter anderem die frühere FDP-Landtagsabgeordnete Franziska Müller-Rech schreibt: „Die armen Leute in der Altstadt. Haben Grün gewählt für weniger Autoverkehr und werden jetzt die Quittung mit Schleichverkehr durch Vorgebirgs-, Max- und Weiherstraße kriegen. Die Sträßchen sind ja gar nicht darauf ausgelegt.“ Tatsächlich wäre es aus ihrer Sicht klüger gewesen, die Rechtsabbiegespur wie früher wieder zu öffnen mit entsprechender Schutzinfrastruktur für Radfahrer – das gebe es schließlich auf der anderen Seite der Viktoriabrücke auch für den Rechtsabbieger zur Endenicher Straße. Eine andere Userin versteht nicht, warum die Stadt nicht die Ampelschaltung so einstellt, dass zunächst die Radfahrer starten können und die Autofahrer zeitversetzt anfahren dürften. Das gebe es an anderen Stellen in der Stadt schließlich auch.