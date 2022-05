Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ : Viele Missstände im Bonner Radwegenetz

Fahrradstraße in der Elsa-Brändström-Straße? : Opposition fordert Alternative zum Beueler Rheinauenradweg Die Diskussion um Radwege in der Nähe der Beueler Rheinaue geht weiter. Für eine Alternativroute zusätzlich zum derzeitigen Ausbau des Radwegs in Ufernähe setzt sich die Opposition ein. Was sagt die Verwaltung?