Jahreswirtschaftsbericht Viele Neueinstellungen in der Gastronomie in Bonn

Nach dem Jahreswirtschaftsbericht der Stadt Bonn hat die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im vergangenen Jahr zugenommen. Mittlerweile arbeiten 192.823 Bonnerinnen und Bonnern in solchen Beschäftigungsverhältnissen. Eine Zunahme in absoluten Zahlen von 3893 (2,1 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr 2022. Zugleich haben zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 676 weniger Einwohner in der Stadt gelebt, die Zensus-Befragung 2022 hat frische Zahlen geliefert. Die Statistiker vom Landesbetrieb IT.NRW prognostizieren für Bonn aber weiterhin einen Zuzug von 29.000 Einwohnern bis 2050.