Polizei sucht nach Zeugen : Vier Container brannten innerhalb kürzester Zeit in Bonn

Bonn In der Nacht zu Dienstag wurden der Polizei in Bonn gleich mehrere Containerbrände gemeldet. Ein Zusammenhang zwischen den einzelnen Fällen wird von den Beamten untersucht. Sie suchen nun nach möglichen Zeugen.

Im Zeitraum von 23.15 Uhr am Montagabend und 1 Uhr am Dienstagmorgen wurden in Bonn mehrere Container, die mit Altpapier, Altkleidern oder Bauschutt befüllt waren, in Brand gesteckt. Auf dem Haager Weg meldeten Zeugen gegen 23.15 Uhr einen brennenden Papiercontainer. Um Mitternacht nahmen Passanten eine Rauchentwicklung aus einem Bauschuttcontainer auf dem Bischofsplatz im Stadtzentrum wahr und alarmierten die Feuerwehr.