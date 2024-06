Neue Podcast-Folge „Hinter Bonner Türen“ Als eine „merkwürdige“ Prinzessin im Palais Schaumburg lebte

Zwei Jahre später starb sie an einer Lungenentzündung. In ihrem Nachruf im General-Anzeiger vom 13. November 1929 nannte der Autor sie eine „merkwürdige Frau, die das Schicksal in so kurzer Zeit von den Höhen der Menschheit in Tiefen gestürzt hat“. Sie sei von „natürlicher Liebenswürdigkeit mit Leuten aller Volksschichten“ gewesen, sowohl in der Zeit, „in der der Glanz der Kaiserkrone sie noch umstrahlte“, als auch später, als dieser Glanz erloschen sei, schrieb der Autor.