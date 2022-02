Fahrbahnen verlegt : Stadt Bonn ändert Verkehrsführung auf der Viktoriabrücke

Großbaustelle in Bonn : Viktoriabrücke geht vorerst mit provisorischer Verkehrsführung in Betrieb Die künftige Verkehrsführung auf der Viktoriabrücke in Bonn hatte zuletzt für viele Diskussionen gesorgt. Nun steht fest, mit welcher Fahrbahnmarkierung die Brücke Anfang 2022 wieder in Betrieb gehen soll - zumindest vorerst.