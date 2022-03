Provisorischer Radweg wird zurückgebaut : Thomastraße unterhalb der Viktoriabrücke gesperrt

Fragen und Antworten zur Verkehrswende : Welche Umweltspuren für Bonn noch geplant sind Die ersten Umweltspuren in Bonn gibt es bereits, weitere, auch auf großen Verbindungsachsen, sind geplant. Was ist das Ziel? Wie soll das gehen? Und was sagen Kritiker? Ein Überblick über den aktuellen Stand.