Von Auto erfasst : Zwölfjähriger bei Unfall auf der Viktoriabrücke schwer verletzt

Bonn Auf der Viktoriabrücke in Bonn ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Zwölfjähriger wurde auf seinem Rad von einem Auto erfasst. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Ein zwölfjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der Viktoriabrücke in Bonn schwer verletzt worden. Eine 42 Jahre alte Autofahrerin konnte eine Kollision nicht verhindern und erfasste den Jungen. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Junge gegen 16.50 Uhr mit seinem Rad auf der Viktoriabrücke in Richtung Bornheimer Straße. Nach bisherigen Ermittlungen soll er dabei eine gesperrte Fläche innerhalb der Baustelle genutzt haben, um am stockenden Verkehr vorbeizukommen. Wie Zeugen der Polizei erzählten, soll der Junge dann zwischen zwei in seiner Fahrtrichtung stehenden Autos hindurch gefahren sein, um auf die gegenüberliegende Seite der Fahrbahn zu gelangen. In die entgegengesetzte Fahrtrichtung rollte der Verkehr allerdings.