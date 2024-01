Bonner Virologe will in die Politik Wollen Sie Gesundheitsminister werden, Herr Streeck?

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck will in die Politik. Aber erst einmal braucht er einen neuen Laptop. Über den alten hat er aus Versehen Wasser gekippt. In seinem Büro im Bonner Universitätsklinikum kommt im Moment deshalb ein älteres Modell zum Einsatz. Das lag zu Hause herum, erzählt er. Selbst ist der Virologe. Das hat er auch schon in der Pandemie bewiesen, als er plötzlich zum gefragten Experten wurde und Fernsehinterviews ohne Pressestelle oder Management organisierte. Aber taugt diese Herangehensweise auch in der Politik? Im Interview mit GA-Redakteur Nicolas Ottersbach spricht Streeck über seine Motivation, für die CDU für den Bundestag zu kandidieren, warum Bonn viel zu klein denkt und darüber, was im deutschen Gesundheitssystem alles schief läuft. Hätte er zudem nicht auch Lust, Bundesgesundheitsminister zu werden?