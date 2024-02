Vize-Bürgermeister auf Bonn-Besuch „Die Russen schießen in Cherson sogar auf Ärzte“

Bielobrov: Das erste und größte Problem sind die Russen, ist die Sicherheit. Das zweite ist das Fehlen von Ressourcen, menschlichen und finanziellen. Wir haben außerdem so gut wie keine wirtschaftliche Tätigkeit mehr in Cherson, weil die meisten Unternehmen die Stadt verlassen mussten. Es sind vielleicht noch fünf Prozent der Firmen da, die wir vor der Großinvasion hatten. Wir haben riesige Probleme, qualifiziertes Personal zu finden, das die Gefahren hier in Kauf nimmt. Außerdem fehlt uns Technik in vielen Bereichen, weil die Russen vor ihrem Abzug 2022 so viel zerstört oder mitgenommen haben. Wir haben praktisch nichts mehr. Absolute Priorität hat für uns, dass die Frontlinie um mindestens 50 Kilometer verschoben wird, damit die Stadt nicht mehr so direkt beschossen werden kann.