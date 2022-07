TV, Internet und Festnetz : Vodafone-Kunden klagen am Donnerstag über Sörungen im Kabelnetz

Bonn/Region Viele Kunden von Vodafone Kabel melden sich am Donnerstag wegen Störungen im Kabelnetz. Betroffen sind Fernsehempfang, Internetzugänge und Festnetz-Telefone. Auch im Raum Bonn häuften sich die Beschwerden.

Viele Kunden von Vodafone Kabel haben am Donnerstag über Störungen in ihrem Kabelnetz beschwert. Betroffen waren TV-Empfang, Internetzugänge und Festnetz-Telefone. Am Abend berichtete das Online-Portal Netzwelt über massivere Störungen mit über 5000 Meldungen bundesweit in der Spitze. Stark betroffen war danach auch Bonn. Auch GA-Leser meldeten Störungen am Abend.