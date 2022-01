Großer Vogelschwarm : Tausende Stare kreisen über den Dächern der Bonner Südstadt

Bonn Ein großer Vogelschwarm zieht momentan die Blicke vieler Spaziergänger und Anwohner der Bonner Südstadt auf sich. Tausende Stare kreisen über den Dächern rund um die Ermekeilkaserne. Was dahinter steckt.

Sie ziehen am Himmel ihre Kreise, formieren sich zu einem großen Schwarm und fliegen über die Dächer rund um die Ermekeilkaserne nahe des Bonner Talwegs hinweg: Tausende Stare zeigen momentan in der Bonner Südstadt ihre Flugmanöver. Wer kurz vor Sonnenuntergang durch die Straßen läuft, kann den großen Vogelschwarm am Himmel entdecken. Immer wieder bleiben Spaziergänger stehen und zücken ihr Handy, um das Spiel festzuhalten.

„Das Phänomen ist nicht so ungewöhnlich“, sagt der Ornithologe Darius Stiels von der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Bonn. In erster Linie bilden die Stare solche Formationen, um sich vor Fressfeinden wie etwa dem Sperber oder dem Wanderfalken zu schützen. In der Gruppe sei die Wahrscheinlichkeit geringer, von den Greifvögeln angegriffen zu werden. Tagsüber seien die Stare unterwegs auf Nahrungssuche und kämen abends in der Regel zu ihrem Schlafplatz zurück.