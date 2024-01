Reaktionen auf die Demo gegen Rechtsextreme „Völlig irre, was da passiert“

An einem der Imbisstische jedenfalls zeigen sich Jamila Halici, Clara Ter Karapetian und Michael Schella sehr einverstanden damit, dass sich aus dem für 1000 Teilnehmer angemeldeten Protest eine derart große Bewegung entwickelt hat. „Es ist ja völlig irre, was da gerade passiert“, sagt Schella mit Blick auf das sogenannte Geheimtreffen in einem Potsdamer Landhaus. Recherchen von Correctiv zufolge soll dort in Anwesenheit von AfD-Politikern und Vertretern der Werteunion darüber gesprochen worden sein, wie Migranten (auch solche mit deutschem Pass) aus Deutschland abgeschoben werden könnten.