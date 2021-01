Lernen trotz Corona : Volkshochschule Bonn startet neues Semester online

Fototermin auf Abstand: Gabriele Tillmanns (links) und Ingrid Schöll stellen den neuen Programm-Katalog der VHS vor. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Das nächste Semesterprogramm steht, doch die Volkshochschule (VHS) Bonn sieht ungewissen Monaten entgegen. Es droht eine Verschärfung des Lockdowns, während der Semesterstart am 22. Februar näher rückt.



„Zur Zeit gehe ich davon aus, dass wir das Semester im Online-Format anstoßen werden und später in Präsenz weiterführen können“, sagt VHS-Direktorin Ingrid Schöll. Man sei dabei auf alle Eventualitäten vorbereitet. Letztendlich sind der VHS aber die Hände gebunden; in welcher Form das Semester stattfindet, entscheide das Land. Dies liegt daran, dass Volkshochschulen eine Pflichtaufgabe des Landes sind. „Wenn das Land sagt, dass wir aufmachen müssen, dann machen wir auf“, so Schöll. Man müsse mit sehr kurzfristigen Entscheidungen rechnen.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VHS sei das vergangene Jahr sehr arbeitsintensiv gewesen, weil möglichst viele Kurse auf online umgestellt werden mussten. Kurzarbeit gab es aus diesem Grund nicht. „Ich bin vor allem froh, dass unsere Dozierenden uns nicht im Stich gelassen haben“, sagt Schöll. Diese hätten Umschulungsangebote zur Online-Lehre sehr gut angenommen.

In manchen Bildungsbereichen der VHS ist die Online-Lehre jedoch schwer durchzuführen. Dies sei zum Beispiel im Fachbereich Kunst und Kultur der Fall, erklärt dessen Leiterin Gabriele Tillmanns. „Gerade in der Kunstpraxis mussten wir relativ viele Kurse wieder abbrechen.“ Dabei sei die Sehnsucht nach den Kursen groß. Als man im vergangen Sommer zeitweise weitermachen durfte, habe man sehr lange Wartelisten für die Kurse gehabt.

Trotz aller Widrigkeiten bietet die VHS jedoch auch im kommenden Semester ein vielfältiges Programm an. So sind mehr als 400 Sprachkurse in fast 30 verschiedenen Sprachen geplant. Ein Schwerpunkt liegt im kommenden Semester auf dem Thema „Landwirtschaft und Ernährung“ im Rahmen der Reihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. „Wir haben uns für das Thema entschieden, weil die Lebensmittelproduktion der größte Erzeuger von Treibhausgasen ist“, so Direktorin Schöll. Außerdem sei das Thema Kochen durch die Pandemie wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen gerückt. Auch die digitale Akademie der VHS wird fortgeführt. Thema ist hier unter anderem der Influencer-Markt.