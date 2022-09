Im Hof der Volkshochschule : „Garten der Bildung“ soll Artenvielfalt in Bonn erhöhen

Bonn Im Hof der Volkshochschule ist über die Sommermonate ein Garten entstanden. Er soll die Artenvielfalt in der Stadt und das Verständnis für das Gärtnertum fördern. Teilnehmer nahmen am Ende nicht nur Wissen mit nach Hause.

Die Sonne steht knapp über den Häusern und scheint in den Innenhof der Volkshochschule (VHS) am Bottlerplatz. Die Tomaten, Sonnenblumen und all das andere Gemüse sehen grün und gesund aus. Ungefähr zwölf mal sechs Meter groß ist der „Garten der Bildung“ der Volkshochschule. Er soll die Artenvielfalt in der Stadt erhöhen und die Menschen zum Gärtnern und Lernen anregen. Seit Mai wachsen hier über 60 verschiedene Pflanzen. 20 verschiedene Gemüsesorten und weitere 40 Blühpflanzen begrünen den Innenhof.