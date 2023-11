Volkstrauertag in Bonn Die einen gedenken Opfern von Krieg, die anderen beschmieren Denkmäler

„Wir gedenken den Toten der Weltkriege sowie der Kriege und Konflikte heutiger Tage. Dieses Gedenken am Volkstrauertag ist seit den 1950er-Jahren in der Bundesrepublik wieder aufgenommen worden, nachdem es bereits in der Weimarer Republik das Gedenken zum Ersten Weltkrieg gab“, sagte Reserveoffizier Stefan Schuler, der an für die Kranzniederlegung des Reservistenverbandes beauftragt war. Seines Erachtens sei das ein Zeichen des demokratischen Gedenkens eines Rechtsstaates an die Soldaten aller Völker, die im Krieg ihr Leben gelassen haben „und leider heute aktueller denn je, angesichts der gegenwärtigen Kriege in anderen Teilen der Welt“.