Volkstrauertag in Bonn : Oberbürgermeisterin appelliert an die Menschenrechte

Volkstrauertag: Gedenkstunde für Opfer von Krieg und Gewalt Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Katja Dörner erinnert am Sonntagnachmittag in einer Gedenkstunde an Opfer von Krieg und Gewalt. „Die Gräber sind eine Mahnung“, sagte die Oberbürgermeisterin auf dem Nordfriedhof.



Am Volkstrauertag hat auf dem Ehrenteil des Bonner Nordfriedhofs die Gedenkstunde für Opfer von Krieg und Gewalt stattgefunden. Oberbürgermeisterin Katja Dörner erinnerte besonders an die Opfer des Vernichtungskrieges in Ost- und Süd-Ost-Europa und des Überfalls auf die Sowjetunion.

Gedenken an die Kriegsopfer