Parkbewirtschaftung in Bonn : Volt: Handwerker werden schon mitgedacht

Bonn Die Bonner Ratsfraktion reagiert auf den Vorschlag der Handwerkskammer, Wirtschaftsparkplätze bei den Parkraumkonzepten mitzudenken. Bei den Gebühren gehen die Meinungen auseinander.

Kammer will hohe Gebühren vermeiden

Volt reagiert auf den Vorschlag der Kölner Handwerkskammer, spezielle Wirtschaftsparkplätze einzuplanen. In einer auch im General-Anzeiger veröffentlichten Presseverlautbarung hieß es: „Der stetige Rückbau von Parkplätzen in allen Stadtbezirken, vor allem aber auch in der Innenstadt, nimmt Handwerksbetrieben die Möglichkeit, ihre Werkstattfahrzeuge direkt an Baustellen und beim Kunden abzustellen“.