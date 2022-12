Schüler bei Bonner DHL-Vorstand Thomas Ogilvie zu Gast : Vom Praktikum bis in den Vorstand

Bonn Beim Bewerbungscoaching im Post Tower erzählt Personalvorstand Thomas Ogilvie Jugendlichen vom Robert-Wetzlar-Berufskolleg über seinen Weg vom Praktikanten zum Personalvorstand. Wie geht das?

Wenn 300 Mitarbeiter einem mit einem Flashmob Respekt erweisen, dann hat man wohl etwas richtig gemacht. Thomas Ogilvie hat das erlebt, als er vor fünf Jahren zum Personalvorstand der Deutschen Post DHL Group gewählt wurde. Was dafür nötig war? Neugierde, Teamorientierung, ordentliche Arbeit und „das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, erzählte er den Jugendlichen vom Robert-Wetzlar-Berufskolleg, die am Dienstag im Post Tower für das Bewerbungscoaching „Stark in den Job“ zu Besuch waren.