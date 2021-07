Bonner Geschichten-Wettbewerb : Vom Vogel, der Bankräubern die Beute stahl

Bonn Beim 16. AbraPalabra-Geschichtenwettbewerb haben Kinder und Jugendliche Geschichten, Lieder und Gedichte geschrieben. Bonns Oberbürgermeisterin Katja Döner hat sie am Montag per Audio-CD im Frauenmuseum überreicht bekommen.

„AbraPalabra ist die Einladung an Schüler:innen der vierten Klassen in Bonn, und seit 2010 auch an deutsche Schulen in aller Welt, für eine Geschichte bereit zu sein, sich für sie zu öffnen (Abra) und die Phantasie in Worte zu fassen (Palabra)“, erklärt Ingrid Smolarz vom Organisationsteam, das sie seit 2016 ehrenamtlich unterstützt.