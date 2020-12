Wichtel grüßen aus Bonn : Bonner sendet besondere Weihnachtsgrüße nach Finnland

Weihnachtswichtel am Bonner Rheinufer. Foto: Pasi Kytölä

Bonn Ein Bonner sendet seiner Familie in diesem Jahr besondere Grüße nach Finnland: Er hat selbstgebastelte Weihnachtswichtel in Bonn in Szene gesetzt.

In diesem Jahr hat sich der Bonner Pasi Kytölä etwas Besonderes überlegt, um seiner Familie Weihnachtsgrüße nach Finnland zu übermitteln: Um ihnen nicht einfach nur Eindrücke der Stadt Bonn zu zeigen, hat er verschiedene Stellen in der Stadt mit kleinen Weihnachtswichteln dekoriert und Fotos davon gemacht. Die Wichtel habe seine Frau für die Enkelkinder gebastelt, erzählt Kytölä. Er habe sie dann mit auf seine Spaziergänge genommen und in Szene gesetzt. Diese besonderen Weihnachtsgrüße will er nun an seine Familie in Finnland schicken.

Der gebürtige Finne kommt aus der kleinen Stadt Mietoinen im Süden des Landes, lebt aber bereits seit 50 Jahren mit seiner Frau in Deutschland. Seit zehn Jahren lebt das Paar in Bonn und genießt hier für Ausflüge besonders die Nähe zur Eifel und zum Ahrtal.

