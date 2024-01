„Bastel-Masken“ Von Corona-Masken, die zu Kunstwerken werden

Wir erinnern uns: Der Mangel an Masken war groß zu Beginn der Corona-Pandemie, was so manche Menschen – nicht zuletzt auch aus monetären Gründen – auf irrwitzige Ideen brachte, über die man nur noch staunen kann. Dazu gehört sicherlich die lukrative Idee eines Unternehmens, dem Land NRW Masken zum Zusammenbauen anzubieten. Millionen dieser Masken-Bausätze, die aus einem weißen Mikrofaservlies sowie Gummibändern und Nasenklammern bestanden, soll NRW für 4,4 Millionen Euro bestellt und sie vor allem an Kitas ausgeliefert haben. Dort war man darüber nicht gerade begeistert, fühlten sich die Erzieherinnen und Erzieher in diesen ohnehin schwierigen Zeiten zu Basteltanten- und -onkeln herabgesetzt. So wanderten die Bastel-Masken größtenteils in die Keller.