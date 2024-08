Geschäfte an der Haustür Von der Telekom beauftragte Verkäufer drohten in Bonn, Haus „abzuklemmen“

Zwei Verkäufer, die an der Haustür schnelles Internet verkaufen, sind vor Kurzem im Bonner Norden durch zum Teil aggressives Verhalten aufgefallen. Zwei Männer im Telekom-Outfit und mit Telekom-Ausweis sind um die Mittagszeit in das Treppenhaus eines Hauses an der Römerstraße gegangen und haben an den Türen geklingelt. Bewohner des Hauses hatten sie hereingelassen, gingen aber nicht weiter auf die Verkäufer ein. Die Werber klopften und klingelten an mehreren Wohnungstüren.