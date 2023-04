Von Osternacht bis Eiersuche Das kann man in Bonn zu Ostern erleben

■ Osternacht und Osterfeuer: Messen und Gottesdienste werden an den Ostertagen in allen Bonner Kirchen gefeiert. Besonders ist die Atmosphäre bei der Osternacht am Samstag, 8. April, im Bonner Münster. „Es ist immer ein großes Erlebnis, die Basilika in dieser Stimmung zu erleben und sich nur in Kerzenlicht auf das Osterfest und die Botschaft der Auferstehung Jesu zu besinnen“, sagt Stadtdechant Wolfgang Picken. Die Feier der Osternacht mit Erwachsenentaufe beginnt am Samstagabend um 20 Uhr. Anschließend lädt die katholische Bonner Stadtkirche zur Agape-Feier mit Osterfeuer in den Kreuzgang ein. Die Münstergemeinde bietet bereits am Karfreitag ab 11 Uhr Kreuzwege für Kinder und junge Erwachsene an. Musikalisch sticht das Hochfest am Ostersonntag ab 12 Uhr heraus: Der Münsterchor unter der Leitung von Kantor Markus Karas singt die Messe C-Dur op. 86 von Ludwig van Beethoven.