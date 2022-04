Gedanken zur Bonner Woche : Von Polt‘scher Gelassenheit ist wenig zu spüren

Langsamer Mensch und damit prädestiniert als Stauerzeuger: Kabarettist Gerhard Polt. Foto: dpa/Peter Kneffel

Bonn In Bonn braucht es wohl keinen trödelnden Autofahrer an der Spitze, um künftig alle anderen in einen Stau zu verwickeln. Was wohl der sich als langsam bezeichnende Kabarettist Gerhard Polt über die Bonner Verhältnisse denkt? Das fragt sich GA-Redakteur Philipp Königs.