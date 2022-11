Buch des Bonner Stadtdechanten über Tod und Trauer : Von Sterbenden lernen, nichts aufzuschieben

Sein Großvater verschwand nach einem Herzinfarkt beim Baden im Meer, sein Vater starb jung an Krebs: Stadtdechant Wolfgang Picken ist dem Tod in seiner Familie schon früh begegnet. Als Kaplan auf der Palliativstation im Vinzenz-Pallotti-Hospital in Bensberg lernte er kurz nach der Priesterweihe viele Schwerstkranke und Sterbende kennen. Rückblickend sagt er: „Das war die erfahrungsreichste Zeit und ein großer Schatz in meinem Leben.“ Sein Buch über die Arbeit im Hospiz „Abschied nehmen vom Leben“ war lange vergriffen. Jetzt ist es als Neuauflage im Paulinus Verlag erschienen.

Die Einleitung und das erste Kapitel „Der Tod: (M)ein Weggefährte“ hat Picken dafür überarbeitet. Überraschend war für den Autor, dass er so wenig ändern musste. Die Beispiele aus seiner Praxis als Seelsorger, die er als 25- bis 27-Jähriger in der Sterbe- und Trauerbegleitung gesammelt habe, seien heute noch gültig. Ebenso zeitlos sind auch die Bilder des Malers Sieger Köder, die auch in der Neuauflage zum Nachdenken anregen.

Pickens Lieblingsbild ist das vom Hades auf dem Titel: Die gezeichneten Figuren schauen dem Tod, der sie ans andere Ufer bringt, nicht ängstlich, sondern neugierig ins Gesicht. „Das Boot heißt Sophia – Weisheit“, weist der Stadtdechant auf ein Detail im Bild hin. Für ihn ist der Tod ein „Lehrmeister des Lebens“. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist aus der Sterbebegleitung für das Leben laute: „Schiebe nicht auf, addiere nicht auf.“

Viele hätten die idealistische Vorstellung, sie könnten vor ihrem Tod alles zum Abschluss bringen und müssten oft feststellen, „dass Dinge noch unfertig sind“. Sterbebegleiter müssten oftmals helfen, „dass derjenige Abschied nehmen kann, ohne über die Unvollständigkeit und Unvollkommenheit seines Lebens zu verzweifeln“, so Picken. Auch für Gespräche fehle oft die Kraft und die Konzentration. Deshalb sei es in der Sterbebegleitung wichtig, Teil der Situation zu sein und zu schauen, ob den Menschen oder ihrer Familien etwas fehlt. „Am Ende ist jede Situation des Abschiednehmens so individuell, wie die Menschen, die vor solche Situationen gestellt sind“, so die Erfahrung des Pfarrers.

Picken sensibilisiert in seinen Texten und Vorträgen für einen menschenwürdigen Umgang mit Sterben, Tod und Trauer. Er fordert darin ein Grundrecht, menschlich begleitet zu sterben. Der promovierte Politikwissenschaftler Picken ist sich sicher, dass eine solche Grundgesetzerweiterung die Alten- und Krankenpflege und das Sozialwesen revolutionieren würde.

Der Stadtdechant ist zudem Ideengeber und Gründer der ersten Integrierten Hospize im Altenheim und weiterer Hospizinitiativen. Den Sterbeprozess sieht er als Weg: „Wenn man ihn annimmt, bietet dieser Weg auch ganz viel Kraft und Substanz. So jedenfalls meine persönliche Erfahrung.“