Baracken an der Ellerstraße vor Abriss Vonovia plant Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen

Bonn · Die Gebäude an der an der Ecke Ellerstraße/Dorotheenstraße in Bonn stehen bereits seit Jahren leer. Jetzt will die Vonovia die einstöckigen Bauten abreißen und durch zwei Wohnhäuser mit 34 Wohnungen ersetzen. Doch das ist nicht der einzige Plan der Vonovia.

26.01.2024 , 18:04 Uhr

Die Baracken an der Ellerstraße sollen weg. Die Vonovia will dort zwei Mehrparteienhäuser errichten. Foto: Benjamin Westhoff

Von Philipp Königs Redakteur Bonn

Seit Jahren stehen die barackenähnlichen Bauten an der Ecke Ellerstraße/Dorotheenstraße leer. Einige Garagen sind dort ebenfalls. Das Immobilienunternehmen Vonovia (früher: Deutsche Annington), dem das Grundstück gehört, hält an der Stelle zudem ein kleines Materiallager für die eigenen Handwerker vor. Alles in allem ein Ort von heruntergerocktem Charme, in dem mal ein Golfgeschäft und ein griechischer Imbiss betrieben wurden.