Adenauerallee in Bonn „Vorfahrt Vernunft“ geht Kompromissvorschlag der Stadt nicht weit genug

Die Stadt hatte Anfang August einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der nur noch im nördlichen Teil der Allee ab der Ecke Weberstraße eine gesicherte Radspur („Protected-Bike-Lane“) mit einem Bordstein vorsieht. Im südlichen Teil schlug die Stadt vor, eine zwei Meter breite Radspur rot, aber ohne Bordstein zu markieren. So bliebe dort mehr Platz für die Autospur. Am Dienstag, 19. August, tagt der Verkehrsausschuss in einer Sondersitzung dazu.