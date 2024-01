Mehrere Polizeieinsätze Areal rund um den Hauptbahnhof ist einsatzintensivster Ort in Bonn

Gleich dreimal ist es am Mittwochabend in der Bonner Innenstadt in Bahnhofsnähe zu Rettungs- und Polizeieinsätzen gekommen. Eine Person, die in der Passage zu den U-Bahnen unterhalb der Poststraße Passanten belästigt und randaliert hatte, mussten die Beamten sogar in Gewahrsam nehmen.