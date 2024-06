Trotz Droge im Wein Vorwurf der Vergewaltigung gegen 42-jährigen Bonner zurückgezogen

„Hast du mir etwas in den Drink getan?“, hatte die Frau den Mann am Abend des 29. Mai 2022 immer wieder gefragt. Das hatte der Angeklagte auch selber vor Gericht so geschildert. Offenbar war der Frau klar, dass die Stimmung, in der sie sich befand, nicht nur dem Roséwein geschuldet war, den sie mit Kirschsaft gemixt, an jenem Abend getrunken hatte. Dass er der Frau tatsächlich etwas in ihr Getränk gemischt hatte, gab der Mann erst vor Gericht zu. Die beiden hatten einander über einen Job in einem Callcenter kennengelernt; im Frühjahr 2022 wurde das Verhältnis dann enger und man begann sich via Whatsapp „aneinander heranzurobben“, wie es der Anwalt des Mannes, Thomas Ohm, ausgedrückt hatte. Schnell ging es auch um Sex und die Intimitäten an jenem Maiabend in der Wohnung der Frau waren nicht die ersten, die die beiden miteinander austauschten.