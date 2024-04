30 Jahre Gabi in Bonn So nah kommen Mitarbeiter der Bonner Innenstadtwache an die Szene

Seit über 30 Jahren gibt es die Wache Gabi in der Innenstadt. Die „Gemeinsame Anlaufstelle Bonn Innenstadt“ dient Polizei und Ordnungsamt als Ausgangspunkt, um von hier aus täglich auf Streife zu gehen und unter anderem auch Angehörigen der Drogen- und Alkoholszene als Ansprechpartner unterstützend zur Seite zu stehen. Tiefe Einblicke in den Arbeitsalltag der Mitarbeiter gewährt derzeit eine Fotoausstellung im Foyer des Bonner Polizeipräsidiums, die am Montag eröffnet wurde und noch bis Freitag, 19. April täglich von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden kann. Während der Öffnungstage stehen auch Mitarbeiter der Wache interessierten Bürgern für Gespräche zur Verfügung.