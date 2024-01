Kneipe, Museum und Minigolf An welchen Orten man in Bonn Kindergeburtstage feiern kann

Barhocker, eine Biertheke und ein schwarzes Ledersofa: Wer sich in der Altstadt-Szenekneipe „Die Wache“ an der Heerstraße 145 umschaut, würde im ersten Moment wahrscheinlich nicht an Kindergeburtstage denken. Vermutlich kommt es aber auf den Blickwinkel an. Betreiber Tobi Epping zählt stattdessen die Vorteile auf, die seine Kneipe für Kinder und Jugendliche bietet: „Eine Leinwand zum Zocken oder ein Kickertisch stehen zur Verfügung“, erklärt Epping. Die Spielekonsole müsse man allerdings selbst mitbringen. Zudem könnten die jungen Gäste eine Karaoke-Maschine nutzen oder zu Musik auf der Tanzfläche mit Nebelmaschine und Discobeleuchtung tanzen.