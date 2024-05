Aktionsplan nennt Schwachpunkte 488 Wachtberger leiden unter Lärm

Jetzt sind die typischen Geräusche wie in Ballungsräumen in Wachtberg nicht zu befürchten, in den weitesten Teilen ist es da auf dem dünn besiedelten Land sogar äußerst ruhig. So konzentriert sich der Lärm vor allem auf den Verkehr und da die Landesstraßen, die mitten durch oder direkt an Wohngebieten vorbeiführen. Nicht zu vergessen auch die Autobahn 565, die Merl von Wachtberg trennt und ganz nahe an Adendorf entlangführt. Und auch Villiprott liegt nicht weit von der Trasse entfernt, wenn auch Wald dazwischen liegt.