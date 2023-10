Ein Genesungsbegleiter erzählt „Während des Studiums hat die psychische Erkrankung reingeknallt“

Genesungsbegleiter kann man in verschiedenen Bereichen antreffen: Es gibt sie ambulant wie bei Burger oder auch in der Klinik. Das Berufsbild ist noch ein relativ neues Konzept. Erst vor gut zehn Jahren wurden in der Region die ersten Ausbildungen angeboten, so Burger. Ausgelegt ist die Genesungsbegleitung für alle Arten psychischer Erkrankungen: von Depressionen bis hin zu Suchterkrankungen. Die Patienten würden die Genesungsbegleiter häufig anders wahrnehmen als Psychotherapeuten, da offen kommuniziert werde, dass die Genesungsbegleiter bereits eine psychische Erkrankung hinter sich hätten. Burger habe die Psychotherapie als sehr hilfreich wahrgenommen. Diese Erfahrung gibt er nun an seine Patienten weiter. „Dadurch schöpfen viele wieder Mut, da sie sehen, dass Psychotherapie auch sehr gut helfen kann“, so der 30-jährige Bonner. Für die Patienten sei er häufig „ein Mittelding zwischen gesund und krank“, wodurch er eine bessere Verbindung zu den Patienten habe.