Bonn, Siegburg, Köln und Siegen : Polizei richtet Waffenverbotszonen an Bahnhöfen ein

Polizei richtet Waffenverbotszonen an Bahnhöfen ein

Bonn An den Bahnhöfen Köln, Bonn, Siegburg und Siegen gilt an zwei Wochenenden im Januar ein Waffenverbot. Zu diesen Zeiten dürfen auch keine gefährlichen Alltagsgegenstände mitgeführt werden.

An zwei Wochenenden im Januar wird auf Erlass der Bundespolizei der Hauptbahnhof Bonn sowie der Bahnhof Siegburg/Bonn zur Waffenverbotszone. Vom 6. Januar bis zum 8. Januar 2023 sowie vom 13. Januar bis zum 15. Januar 2023 jeweils im Zeitfenster von 18 bis 2 Uhr dürfen in den Bahnhöfen keine gefährlichen Gegenstände griffbereit mitgeführt werden.

Verbot gilt auch für Köln und Siegen

Die Bundespolizei kündigte an, in den Waffenverbotszonen verstärkt Kontrollen durchzuführen und Verstöße zu ahnden.

Von Juni bis November 2022 ermittelte die Bundespolizei in Köln in ihrem Zuständigkeitsbereich, der sich auch über Bonn und Siegen erstreckt, in rund 180 Fällen mit Bezug zu gefährlichen Gegenständen.