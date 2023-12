Diskussion um Bundestagskandidaten Bonner CDU-Parteispitzen geben Streeck den Vorzug

Dass CDU-Ratsfraktionschef Guido Déus bei der Kommunalwahl 2025 in Bonn als Kandidat für das Oberbürgermeisteramt antreten möchte, haben die Spatzen bereits von den Dächern gepfiffen. Jetzt hat Déus, seit 2017 auch Mitglied im Düsseldorfer Landtag, seine Ambitionen öffentlich gemacht. Seit wenigen Tagen ist es zudem offiziell, dass CDU-Kreisvorsitzender Christoph Jansen bei der Kandidatenaufstellung der Bonner Christdemokraten für den Bundestag gegen Hendrik Streeck antreten will. Darüber ist offensichtlich im Vorstand der CDU und an der Basis eine Diskussion entbrannt.