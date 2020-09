Liveticker zur Kommunalwahl in NRW : Warteschlangen vor den Wahllokalen in der Region

Bonn/Region Seit 8 Uhr sind die Bürger und Bürgerinnen in Nordrhein-Westfalen zu Kommunahlwahlen an die Urne gerufen. Der General-Anzeiger informiert über alle Entwicklungen, Ergebnisse und Hintergründe im Liveticker.

Die Bürger in Nordrhein-Westfalen sind an diesem Sonntag zu Kommunalwahlen aufgerufen. Gewählt werden je nach Wohnort Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landräte sowie Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten. Wegen der Corona-Pandemie muss in den Wahllokalen der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. Am Vormittag bildeten sich daher vor Wahllokalen in der Region Warteschlangen. Diesmal sollen die Wähler einen eigenen Stift mitbringen und markierte Laufwege einhalten. Die persönliche Wahl im Wahllokal bis 18 Uhr möglich. Angeforderte Briefwahlunterlagen müssen bis 16 Uhr beim Wahlamt eingehen.